Eduardo Sepúlveda, argentino ex Movistar, finito alla Drone Hopper Androni Giocattoli di Gianni Savio, non vinceva dal lontano 21 gennaio 2016 alla Volta a San Juan. Anche se l'anno scorso ci andò vicino proprio al Turchia, nella Nairo Quintana che ha dovuto soccombere al traguardo, mancano una ghiotta chance per portare a casa almeno la vittoria di tappa visto che la classifica generale era già compromessa Il colpo che non ti aspetti., argentino ex Movistar, finito alla Drone Hopper Androni Giocattoli di, non vinceva dal lontanoalla Volta a San Juan. Anche se l'anno scorso ci andò vicino proprio al Turchia, nella tappa regina del Gögübeli Pass , beffato sulla linea del traguardo da José Manuel Díaz. Questa volta ha avuto la sua 'vendetta', sorprendendo tutti in un tratto di contropendenza quando i rivali, chi più chi meno, stava un attimo rifiatando. Colto così di sorpresa ancheche ha dovuto soccombere al traguardo, mancano una ghiotta chance per portare a casa almeno la vittoria di tappa visto che la classifica generale era già compromessa dalle cadute dei giorni precedenti

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Eduardo Sepúlveda 3h48'38'' 2. Patrick Bevin +15'' 3. Harm Vanhoucke +15'' 4. Nairo Quintana +15'' 5. Jay Vine +15'' 6. Dawit Yemane +20'' 7. Sean Bennett +24'' 8. Adne van Engelen +38'' 9. Nicolas Edet +38'' 10. Anders Halland Johannessen +41'' 13. Kevin Colleoni +1'11''

Freccia del Brabante Vollering, spettacolo e vendetta dopo la beffa 2021: Persico 7a UN' ORA FA

Bevilacqua in fuga, Caleb Ewan lavora in testa al gruppo

8 corridori in fuga: all'attacco vanno Bevilacqua (Eolo Kometa), Goikoetxea (Euskaltel Euskadi), Tvetcov (Wildlife Generation), Asadov (Sakarya BB), Knolle (Saris Rouvy Sauerland), Honig (China Glory), Samli e Tiryaki (Spor Toto). I battistrada accumulano un vantaggio massimo di 3 minuti sul gruppo che però rientra senza patemi ai piedi dello Spil Milli Park, la salita più dura dell'intera settimana (14,2 km al 7%, con picchi oltre la doppia cifra). I velocisti cominciano a staccarsi, tra questi anche Jasper Philipsen, il leader della corsa. Resta per qualche km davanti, invece, Caleb Ewan per lavorare in funzione di Vanhoucke.

"Attenzione! Parte Quintana!" Lampo di orgoglio del colombiano

Quintana prova la zampata

Il primo a rompere gli indugi è Nairo Quintana che parte a 8 km dal traguardo, ma la sua azione porta a poco. C'è comunque una scrematura in gruppo: restano davanti solo Yemane, van Engelen, Lyu, Johannessen, Vine, Vanhoucke, Bevin, Colleoni, Sean Bennett, Sepulveda e la coppia dell'Arkéa Samsic Quintana-Edet. Dopo il colombiano prova un allungo anche Edet, poi tocca a Vine, Vanhoucke e Bevin, ma nessuno riesce a fare la differenza. Resta con loro anche Kevin Colleoni, capitano della BikeExchange, anche se l'azzurro fatica a tenere il passo su ogni scatto.

Sepulveda sorprende tutti

Ma, a sorpresa, lo scatto decisivo arriva in un tratto di contropendenza. A 4,4 km dal traguardo ecco che Sepulveda sorprende tutti, accumulando quel vantaggio necessario per amministrare negli ultimi - durissimi - tratti di salita. L'argentino trova così una vittoria che gli mancava dal 2016 e ipoteca anche la maglia. Guadagna 15'' su tutti, più abbuoni, e non ci saranno più tappe con arrivo in salita.

Sepulveda li fa tutti secchi: il momento in cui scatta in faccia agli avversari

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Eduardo Sepúlveda 15h04'18'' 2. Patrick Bevin +14'' 3. Jay Vine +25'' 4. Harm Vanhoucke +37'' 5. Anders Halland Johannessen +46'' 6. Nicolas Edet +53'' 7. Dawit Yemane +53'' 8. Sean Bennett +57'' 9. Mustaf Sayar +1'10'' 10. Henri Vandenabeele +1'12'' 11. Kevin Colleoni +1'16'' 12. Francesco Gavazzi +1'42''

Rivivi la 4a tappa del Giro di Turchia

Premium Ciclismo Giro di Turchia | 4a tappa 02:22:34 Replica

Freccia del Brabante Tra Evenepoel e Pidcock vince Sheffield con una fagianata 2 ORE FA