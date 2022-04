Ciclismo

Quintana, che rischio: cade e in scivola in una piccola scarpata

GIRO DI TURCHIA - Giornata sfortunata per Nairo Quintana, che prima di cadere a 3,5 chilometri dal traguardo finisce per terra anche prima, scivolando in una piccola scarpata a bordo strada.

