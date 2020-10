Non ci sono fratture, secondo quanto scritto da CyclingNews.com, per Miguel Angel Lopez, caduto ieri nel corso della cronometro individuale inaugurale del Giro d’Italia 2020 da Monreale a Palermo, che ha costretto il colombiano al ritiro dalla Corsa Rosa dopo pochi chilometri dal via.

All’ospedale di Palermo però il ciclista sudamericano è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ricucire una profonda ferita in prossimità dell’arteria iliaca. Dopo il sesto posto al Tour de France, il corridore dell’Astana avrebbe dovuto correre il Giro in supporto di Jakob Fulgsang ed Aleksandr Vlasov.

Il primo ha chiuso ieri 100° a 1’47” da Ganna (a 1’24” da Thomas), mentre il secondo si è classificato 54° a 1’20” dalla Maglia Rosa, pagando 57″ a Thomas in ottica classifica generale. Sarà un Giro in rimonta per i due dell’Astana, da correre però con un uomo in meno.

