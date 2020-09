Mancava ormai pochissimo per il terzo Giro Rosa consecutivo per Annemiek van Vleuten che indossava la maglia rosa dalla seconda tappa, quando vinse la frazione di Arcidosso. In una tappa, relativamente semplice come la Nola-Maddaloni, è arrivata la caduta per la campionessa in carica che ha rimediato una frattura del polso sinistro: l'olandese è così costretta al ritiro dal Giro. Verrà operata nei Paesi Bassi al suo ritorno sabato 19 settembre e questo farà sì che non potrà nemmeno difendere il titolo iridato vinto lo scorso anno nello Yorkshire.