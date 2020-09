Ciclismo

Che sfida nella cronosquadre del Giro Rosa: gli highlights della 1a tappa

Longo Borghini, van der Breggen e van Veluten subito in sfida con la cronosquadre Grosseto-Grosseto di 16,8 km. A spuntarla è la Trek Segafredo di Elisa Longo Borghini che indossa per la prima volta in carriera la maglia rosa.

00:01:53, 561 Visualizzazioni, 11/09/2020 A 22:00