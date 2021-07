Ciclismo

Ciclismo, Giro Rosa 2021 - La van der Breggen sa solo dominare: vince anche la crono di Riale di Formazza

GIRO ROSA - Non è una campionessa del mondo a caso. Anna van der Breggen conquista la cronometro di Riale di Formazza e trova il suo 2° successo in questo Giro dopo la tappa di Prato Nevoso. L'olandese ha dato distacchi abissali a tutte e si ritrova con 2'51'' di margine su Moolman-Pasio e 3'03'' su Vollering. Entrambe sue compagne di squadra. La prima non SD Worx, è la Deignan a 5'53''.

00:00:54, 41 minuti fa