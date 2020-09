Ciclismo

Elisa Longo Borghini è maglia rosa, alla Trek Segafredo la cronosquadre

Il Giro Rosa si apre col botto per i colori azzurri e soprattutto per Elisa Longo Borghini che veste la prima maglia rosa dell’edizione 2020. La sua Trek Segafredo infatti vince la cronosquadre d’apertura e la Longo Borghini può vestire la rosa. Era dal 2008 con Fabiana Luperini vincitrice dell’edizione, che un’Italiana non vestiva il simbolo del primato.

