Sardegna, una crono a Cagliari, poi 106,5 km da Villasimius a Tortolì come seconda tappa e la terza frazione di 113,4 km da Cala Gonone a Olbia prima di lasciare l’isola alla volta di Cesena. In questa edizione, la numero 33, oltre ai grandi nomi del panorama ciclistico italiano come Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli e la Se c’è un movimento sul quale puntare l’attenzione in un’estate ricca di eventi sportivi, è sicuramente quello del ciclismo femminile che si sta per affacciare al Giro Donne 2022 . La kermesse andrà in scena infatti dal 30 giugno al 10 luglio con la grande partenza dalla, una crono a Cagliari, poi 106,5 km da Villasimius a Tortolì come seconda tappa e la terza frazione di 113,4 km da Cala Gonone a Olbia prima di lasciare l’isola alla volta di. In questa edizione, la numero 33, oltre ai grandi nomi del panorama ciclistico italiano comee la campionessa del mondo Elisa Balsamo , ci saranno ben 24 squadre a contendersi le quattro maglie a disposizione.

La maglia rosa della leader della classifica generale, dedicata a UNHCR, all’insegna della solidarietà e della pace. La maglia ciclamino per la leader dei traguardi volanti targata Fastweb e, quelle a noi più care, la bianca per la classifica giovani marchiata Eurosport e quella verde dei Gran Premi della Montagna griffata Discovery+.

E proprio Discovery+ sarà la casa del Giro Donne (così come del Tour de France Femmes più avanti) con la telecronaca di Fabio Panchetti e Ilenia Lazzaro che vi porteranno nel vivo della corsa in una competizione che sarà visibile in oltre 200 Paesi nel mondo nei 5 Continenti.

