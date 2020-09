Nella giornata odierna è stata resa nota la programmazione definitiva delle corse di questo 2020 che, dopo quattro mesi di vuoto e malinconia, rivede la luce per ripartire, ufficialmente, a fine luglio. Finalmente anche le donne potranno confrontarsi con questo nuovo e intenso calendario. Non ci sono stati troppi stravolgimenti rispetto a quanto era già stato reso noto nelle scorse settimane, eccezion fatta del Tour of Guangxi che ha cambiato data e che chiuderà l’annata in corso; mentre era già stata annunciata in precedenza la cancellazione del Giro di Norvegia e del Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden.