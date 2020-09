Ciclismo

Marianne Vos fa tripletta al Giro Rosa: van Vleuten sempre con la maglia rosa

Terzo successo a questo Giro Rosa per Marianne Vos che batte nella volata di Nola Hannah Barnes e Lotte Kopecky. Si piazzano tra le prime 10 le nostre Sanguinetti e Bariani. Altro giorno in maglia rosa per Annemiek van Vleuten.

