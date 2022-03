Ciclismo

Gp di Denain 2022 - Max Walscheid della Cofidis si riscopre velocista e vince allo sprint: rivivi l'arrivo

GP DI DENAIN - Momento di forma straordinario per Max Walscheid! Il tedescone classe 1993 della Cofidis si riscopre una ruota veloce e stampa tutti in volata al Gp di Denain. Seecondo posto per De Bondt, terzo Petit, quarto Barbier, quinto per Sarreau, sesto Dujardin, settimo Capiot e ottavo il francese Leroux.

00:00:43, 3 ore fa