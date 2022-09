Ciclismo

GP de Montréal - Ai -10 Pogacar dà una botta: rispondono van Aert e un grande Bagioli

GP MONTREAL - Sull'ultimo passaggio della Côte Camillien-Houde, Tadej Pogacar ha provato a dare una botta secca per andarsene da solo al traguardo. Ha risposto presente Wout van Aert, poi sono rientrati anche Andrea Bagioli, Adam Yates e David Gaudu. Lo sloveno non è riuscito a fare il vuoto, ma ha portato via un gruppetto dal quale è uscito il vincitore di questa Classica canadese.

00:19:01, 34 minuti fa