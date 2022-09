Ciclismo

GP Montréal - Pogacar formato Mondiale! Batte van Aert in volata, 3° Bagioli: rivivi l'arrivo

GP MONTREAL - Van Aert favorito numero 1 a Montréal? Può darsi, ma il corridore belga soffre un pochino sull'ultimo strappetto e poi perde la volata a 5 con Tadej Pogacar che fa 14 in stagione e mette un'altra Classica nel proprio palmarès. Siamo a due settimane dal Mondiale in Australia e lo sloveno si inserisce nella lista dei super favoriti per la maglia iridata.

00:00:58, un' ora fa