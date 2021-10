Ciclismo

Ciclimo, GP du Morbihan - Viviani e Coquard beffati in volata: vince Arne Marit a Grand-Champ

GP DU MORBIHAN - Doveva essere un Elia Viviani vs Bryan Coquard, così è stato ma solo per l'assegnazione del 2° posto, perché la volata l'ha vinto il belga Arne Marit. Il corridore della Sport Vlaanderen -Baloise, alla sua prima vittoria da professionista, ha battuto il francese della B/B Hotels e l'italiano della Cofidis. Per Viviani era l'ultima prova su strada prima dei Mondiali su pista.

00:01:34, un' ora fa