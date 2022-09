Ciclismo

GP de Québec - Boivin è il miglior canadese: "Sì, ma sono deluso. Ero davanti con i migliori poi..."

GP DE QUEBEC - Alla Classica del Québec c'è un premio anche per il miglior canadese in gara. Questa volta il titolo è per Guillaume Boivin che ha chiuso, però, solo al 45° posto. Il corridore della Israel, infatti, si dice deluso: "Mi aspettavo ben altro da questa corsa, perché stavo pedalando con i migliori. All'ultimo giro ero lì con loro a giocarmi tutti poi ho dovuto cambiare la bici...".

