Ciclismo

GP de Québec - Geraint Thomas ha problemi a mettersi la radiolina, ci pensa Guillaume Boivin

GP DE QUEBEC - Siamo ancora in fase di partenza, ma Geraint Thomas ha già dei problemi a mettersi la radiolina. Per sua fortuna c'è Guillaume Boivin in prima fila, uno dei padroni di casa, a dargli una mano per partire in tutta sicurezza.

00:00:15, 36 minuti fa