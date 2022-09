Ciclismo

GP de Québec - Occhio Van Hooydonck! La borraccia torna indietro come per Nibali alla Vuelta

GP Québec - Arriverà sicuramente una multa per il corridore della Jumbo Visma. Eh sì Van Hooydonck lancia via la borraccia in una green zone ma, col rimbalzo, la stessa torna in strada. E attenzione alla sicurezza. Il bambino che stava per raccoglierla, meno male, si è fermato subito per non essere da impedimento al gruppo che arrivava alle spalle. Cosa capitata anche a Nibali alla Vuelta.

00:00:27, 8 minuti fa