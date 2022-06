Ciclismo

GP Des Kantons Aargau - Hirschi di potenza su Schachmann, Lorenzo Rota 4°: rivivi la volata

GP DES KANTONS AARGAU - Aveva vinto la prima stagionale alla Per Sempre Alfredo, poi aveva sempre ottenuto solo piazzamenti. Marc Hirschi riparte però dalla bella vittoria al GP Aargau dove è riuscito a mettersi alle spalle Schachmann, Kron e il nostro Lorenzo Rota, ancora molto attivo dopo il Giro d'Italia. Per Hirschi sono 5 le vittorie in carriera.

