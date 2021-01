Ciclismo

Wellens ci prova, Trentin si pianta, vince Paret-Peintre: gli highlights del GP La Marseillaise

CICLISMO - Prima gara ufficiale dell'anno, con la vittoria in volata di Paret-Peintre a Marsiglia che regala la vittoria alla "nuova" AG2R Citroën. Il francese ha battuto in volata i connazionali Boudat e Coquard, solo 7° invece Matteo Trentin che aveva fatto lavorare alla grande la propria squadra per tenere la corsa chiusa. Uno dei più attivi il solito Wellens che ci ha provato nel finale.

