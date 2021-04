tour de force che porta al Monumento della stagione. Molti corridori però non saranno in Belgio, bensì nel nord est della Spagna per presenziare al GP Miguel Indurain. Una corsa tra le salite della Navarra che anticipa il Giro dei Paesi Baschi. Parterre di tutto rispetto, vedi corridori come Valverde, Mollema, Lutsenko, Izagirre, Latour, Guillaume Martin, Amador, Majka, Rui Costa, Diego Rosa e altri. Ci sarà anche il grande ritorno di Diego Ulissi, dopo i problemi cardiaci riscontrati È la settimana santa in Belgio, con la conclusione di unche porta al Giro delle Fiandre , la secondadella stagione. Molti corridori però non saranno in Belgio, bensì nel nord est della Spagna per presenziare al. Una corsa tra le salite dellache anticipa il Giro dei Paesi Baschi. Parterre di tutto rispetto, vedi corridori come Valverde, Mollema, Lutsenko, Izagirre, Latour, Guillaume Martin, Amador, Majka, Rui Costa, Diego Rosa e altri. Ci sarà anche il grande ritorno di, dopo i problemi cardiaci riscontrati a fine stagione 2020 . Il corridore toscano non corre addirittura dal Giro d'Italia dove vinse ben due tappe ( a Monselice e Agrigento ).

Dove seguire il GP Miguel Indurain in Diretta tv e live-streaming

II GP Miguel Indurain sarà trasmesso in Diretta su Eusoport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 15:00. Il live streaming ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) è attivo con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa senza pubblicità. Il GP Miguel Indurain sarà visibile anche On Demand su Eurosport Player e in streaming sul sito di Eurosport.it.

Il percorso del GP Miguel Indurain

Tappa costellata di salitelle e veri e propri GPM. Dopo i primi due traguardi volanti, si comincia con l'Alto de Grocin (4,4 km al 3,7%), l'Alto Ibarra (600 metri al 10%) e l'Alto de Irache (3,4 km al 4,1%). Avremo già passato la linea del traguardo per la prima volta nel circuito di Estella, anche se ad ogni giro avremo un percorso diverso. Poi in serie Alto de Eraul (3,8 km al 5,5%), Alto de Murru (1,6 km al 4,6%) e di nuovo l'Alto Ibarra. Altro passaggio sulla linea del traguardo, ed ecco altra serie di salite: l'Alto Embalse de Alloz (1,3 km al 5,7%), l'Alto de Arradia (2,1 km al 5,9%), poi l'Alto Guiguillano di 1a categoria (2,8 km al 5,9%) e l'Alto de Lezaun di 2a categoria (3,9 km al 5,5%) e nuovo passaggio su Alto de Muru, Alto Ibarra e Alto de Irache. Ultimo giro e i corridori affronteranno l'Atlo de Eraul di 2a categoria (3,8 km al 5,5%) e l'ennesimo passaggio su Alto de Muru e Alto Ibarra. Da lì discesa fino all'arrivo in leggera salita. Chi vuole attaccare all'ultimo giro, se avrà la forza per farlo, può arrivare da solo al traguardo.

Tutte le salite

-Puente la Reina (2,8 km al 5,3%);

-Alto de Grocin (4,4 km al 3,7%);

-Alto Ibarra (600 metri al 10%);

-Alto de Irache (3,4 km al 4,1%);

-Alto de Eraul (3,8 km al 5,5%);

-Alto de Muru (1,6 km al 4,6%);

-Alto Ibarra (600 metri al 10%);

-Alto Embalse de Alloz (1,3 km al 5,7%);

-Alto de Arradia (2,1 km al 5,9%);

-Alto Guirguillano (2,8 km al 5,9%);

-Alto de Lezaun (3,9 km al 5,5%);

-Alto de Muru (1,6 km al 4,6%);

-Alto Ibarra (600 metri al 10%);

-Alto de Irache (3,4 km al 4,1%);

-Alto de Eraul (3,8 km al 5,5%);

-Alto de Muru (1,6 km al 4,6%);

-Alto Ibarra (600 metri al 10%).

GP Miguel Indurain: da Valverde a Mollema, tutti i favoriti

I bookmaker danno Alejandro Valverde come grande favorito della corsa, soprattutto dopo l'ottimo 4° posto in classifica generale raccolto dal murciano all'ultima Volta a Catalunya. Il corridore della Movistar, però, non vince una gara dal 30 agosto 2019, dalla Vuelta di due anni fa. Mollema è sicuramente il secondo favorito di giornata, e occhio ai tanti nomi importanti chiamati dall'Astana: Lutsenko, Ion Izagirre, Aranburu e Luis León Sánchez. Tra i corridori da tenere d'occhio anche il duo della Cofidis, Jesús Herrada e Guillame Martin, oltre a Gino Mäder, Latour, Rui Costa, Majka e Bizkarra.

Valverde, Guillaume Martin, Lutsenko, Aranburu, Mollema *****

Ion Izagirre, Luis León Sánchez, Jesús Herrada, Pello Bilbao ****

Gino Mäder, Ben Swift, Dunbar ***

Majka, Rui Costa, Latour **

Bizkarra, Lastra, Rosa *

Approfondimenti e dichiarazioni

Informazioni

Sabato 3 aprile, dalle 15:00 (collegamento tv)

Distanze, protocolli e buona volontà: come il ciclismo ha risposto alla sfida Covid

