Ciclismo

GP Miguel Induráin - La Cofidis fa il forcing, ma Guillaume Martin finisce nel burrone

GP MIGUEL INDURAIN - Pazzesco quanto successo nel finale della corsa di Estella, con Guillaume Martin che finisce in burrone, per fortuna non profondo, proprio quando la sua squadra aveva cominciato a fare il forcing in vista di un suo attacco.

00:00:41, 9 minuti fa