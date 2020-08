Dal nostro partner OAsport.it

Sarà ovviamente molto ampia la pattuglia italiana al via mercoledì dell’edizione numero 104 del Gran Piemonte. Il Bel Paese punta a far bene nella classica piemontese, che quest’anno fa da vero e proprio antipasto in vista del Giro di Lombardia di sabato. Un percorso insidioso, pieno di saliscendi, che potrebbe favorire i ciclisti più scattanti e resistenti in salita.

Gli occhi in casa azzurra sono puntati su Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone e Fabio Aru. Cambio di programma dell’ultimo secondo per il siciliano: non doveva essere al via, ma è stato costretto a sostituire il fratello Antonio che ha dato forfait; chilometri in più nelle gambe in vista del Lombardia, difficilmente si giocherà chance di vittoria. L’abruzzese è apparso in crescita alla Milano-Sanremo, dove ha provato a scattare in più occasioni: avrà i gradi di capitano e dovrà sfruttare questa opportunità. Il sardo fino ad ora è stato in gara solamente in Francia, cogliendo piazzamenti discreti: l’obiettivo è trovare la condizione migliore in vista dei prossimi appuntamento.

Sempre in casa UAE Emirates spazio a Diego Ulissi: il toscano nel Giro di Polonia ha dato già ottimi segnali e con questo genere di percorso può farsi valere. Per il Team INEOS ci si aspetta un’ottima performance da Gianni Moscon, mentre in casa Deceuninck Quick-Step al via Davide Ballerini, vincente in volata proprio in Polonia. Presente anche la Nazionale guidata da Davide Cassani, ovviamente con tanti giovani: capitano Giovanni Aleotti.

ITALIANI IN GARA GRAN PIEMONTE 2020

Pos. Rider Team Age at start 1 MILAN Jonathan Italy 19y + 315d 2 MARCELLUSI Martin Italy 20y + 129d 3 ALEOTTI Giovanni Italy 21y + 80d 4 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 21y + 148d 5 GAZZOLI Michele Italy 21y + 162d 6 COLNAGHI Luca Italy 21y + 211d 7 COVI Alessandro UAE-Team Emirates 21y + 319d 8 RIVI Samuele Italy 22y + 94d 9 SAVINI Daniel Bardiani-CSF-Faizanè 22y + 321d 10 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè 23y + 34d 11 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling 23y + 90d 12 COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè 23y + 183d 13 CONCI Nicola Trek – Segafredo 23y + 219d 14 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 23y + 297d 15 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 23y + 363d 16 GANNA Filippo Team INEOS 24y + 18d 17 PLEBANI Davide Italy 24y + 19d 18 FORTUNATO Lorenzo Vini Zabù – KTM 24y + 95d 19 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 24y + 254d 20 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 24y + 347d 21 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 25y + 40d 22 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 25y + 82d 23 BAGIOLI Nicola Androni Giocattoli – Sidermec 25y + 175d 24 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 25y + 236d 25 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 25y + 267d 26 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 25y + 326d 27 RAVASI Edward UAE-Team Emirates 26y + 69d 28 MOSCON Gianni Team INEOS 26y + 115d 29 BASSO Leonardo Team INEOS 26y + 231d 30 GAROSIO Andrea Vini Zabù – KTM 26y + 250d 31 CIMA Damiano Gazprom – RusVelo 26y + 334d 32 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 26y + 349d 33 MARTINELLI Davide Astana Pro Team 27y + 73d 34 PETILLI Simone Circus – Wanty Gobert 27y + 100d 35 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 27y + 135d 36 SPREAFICO Matteo Vini Zabù – KTM 27y + 178d 37 MARENGO Umberto Vini Zabù – KTM 28y + 22d 38 SENNI Manuel Bardiani-CSF-Faizanè 28y + 154d 39 VILLELLA Davide Movistar Team 29y + 47d 40 CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step 29y + 292d 41 ARU Fabio UAE-Team Emirates 30y + 41d 42 SBARAGLI Kristian Alpecin-Fenix 30y + 97d 43 PUCCIO Salvatore Team INEOS 30y + 347d 44 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 31y + 28d 45 CANOLA Marco Gazprom – RusVelo 31y + 229d 46 PASQUALON Andrea Circus – Wanty Gobert 32y + 223d 47 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 32y + 356d 48 BOARO Manuele Astana Pro Team 33y + 154d 49 DE MARCHI Alessandro CCC Team 34y + 86d 50 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 35y + 135d 51 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 35y + 271d 52 GAVAZZI Francesco Androni Giocattoli – Sidermec 36y + 11d 53 VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM 37y + 212d

