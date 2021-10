Senza pause il calendario italiano del ciclismo su strada: è la volta del Gran Piemonte 2021, arrivato alla 105esima edizione. Corsa dedicata ai velocisti quest'anno, ma che nell'albo d'oro spesso ha visto trionfare scalatori di lusso (due anni fa è stata la volta di Egan Bernal, l'anno scorso di George Bennett). Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con orari, programma, percorso, startlist e favoriti.

Gran Piemonte 2021, il programma

Giovedì 7 ottobre

Partenza ore 13.00

Arrivo ore 17.00 circa

Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Gran Piemonte 2021, il percorso

Si partirà da Rocca Canavese, a circa 35 km da Torino, per arrivare a Borgosesia, in provincia di Vercelli, un percorso di 168 km totali. Il tracciato si presenta sostanzialmente pianeggiante, ma la parte più ostica si affronterà all’inizio; le ondulazioni del Canavese, infatti, dovranno essere ben gestite dai corridori in gara, per i primi 60 km circa. L’ostacolo più duro arriva proprio al chilometro 53, quando inizia la salita verso la Serra d’Ivrea.

Dato il tracciato che affronteranno i corridori, i velocisti partono favoriti per la vittoria finale: dopo l’ostacolo rappresentato dalla Serra, nessun’altra salita corposa compromette la gara; dopo la Serra, infatti, si raggiunge Biella e Gattinara, con percorso pianeggiante e in discesa. Piccola salita al chilometro 130 ad Azoglio, per poi ritornare a Gattinara e arrivare a Borgosesia.

Gran Piemonte 2021, favoriti

Sfida tra velocisti italiani. Il più atteso è il campione d'Europa Sonny Colbrelli, reduce dall'impresa della Parigi-Roubaix: la condizione del corridore della Bahrain-Victorious è eccellente, da capire la situazione a livello mentale dopo una vittoria simile. Spazio anche agli altri ex campioni d'Europa tricolori: da Matteo Trentin ad Elia Viviani passando per Giacomo Nizzolo, dovrebbe essere una questione tutta del Bel Paese.

