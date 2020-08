Dal nostro partner OAsport.it

Dal caldo afoso delle Strade Bianche alla pioggia torrenziale del Gran Trittico Lombardo 2020. Non ci sono vie di mezzo in questa ripresa del calendario italiano per il ciclismo: nella corsa che è nata dalla fusione di Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine, di 199,7 chilometri da Legnano a Varese, ad imporsi è l’iberico Gorka Izagirre. Azione vincente nell’ultimo giro per lo spagnolo dell’Astana.

Cinque uomini al comando sin dalle prime fasi di gara: Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Anton Kuzmin (Gazprom Rusvelo), Raffaele Radice (Sangemini-Trevigiani Mg.Kvis), Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) e Davide Baldaccini (Colpack Ballan). Il plotone ha lasciato fare, con un margine che è diventato cospicuo, fino a salire addirittura a 10′. A poco a poco le squadre dei big hanno iniziato ad accorciare le distanze: prima la CCC, poi la Trek-Segafredo si è messa in toto al comando dell’inseguimento.

Proprio la compagine di Vincenzo Nibali ha lanciato l’attacco a due tornate dal termine: sulla salita di Montello ha aumentato l’andatura proprio il siciliano, lanciato da Gianluca Brambilla, andando così a spezzare il plotone. Al suono della campanella dell’ultimo giro si è ricompattata la situazione: raggiunti i fuggitivi, davanti sono rimasti circa una decina di uomini con tutti i migliori che sono andati a giocarsi la vittoria.

L’azione vincente è arrivata subito dopo l’ultimo passaggio sul Montello: nel falsopiano e poi in discesa è riuscito ad andar via Gorka Izagirre (Astana). Nibali tra i primi che hanno provato a chiudere il gap, senza però riuscirci: è mancato l’accordo nel gruppetto inseguitore. L’iberico dunque è giunto in solitaria a braccia alzate, a completare la doppietta l’altro spagnolo dell’Astana Alex Aranburu, mentre terzo il campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC). Quinta piazza per un positivo Nibali.

Il siciliano ha palesato un’ottima condizione di forma e si è definitivamente lasciato alle spalle il problema alla mano, accusato sabato pomeriggio in seguito a una caduta patita alle Strade Bianche: fortunatamente quello scivolone non ha causato problemi all’alfiere della Trek-Segafredo, perfettamente integro dal punto di vista fisico e in grado di guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti.

Vincenzo Nibali ha messo al lavoro tutti i compagni di squadra a tre giri dal termine, riuscendo così a ridurre notevolmente il distacco dai fuggitivi della prima ora (era di circa sei minuti). Nel corso della penultima tornata ha attaccato insieme a Giulio Ciccone e ha spezzato il gruppo, la sua rasoiata ha scremato il plotone e davanti sono rimasti soltanto una decina di atleti a giocarsi la vittoria. L’attacco di Gorka Izagirre nel giro conclusivo ha colto tutti di sorpresa, lo spagnolo ha vinto la corsa e lo Squalo si è dovuto accontentare del quinto posto (in volata alle spalle di Alex Aranburu, Greg Van Avermaet, Michal Kwiatkowski) ma le indicazioni ricevute da questa prova sono state eccellenti.

Il 34enne sta molto bene e può guardare con grande ottimismo alla Milano-Sanremo in programma sabato 8 agosto. Vincenzo Nibali ha vinto la Classicissima due anni fa e sa come fare, ci si può attendere sempre una magia delle sue e un nuovo attacco sul Poggio non sembra impensabile visto che sembra essere davvero in ottima forma ed è uscito benissimo dal lockdown.

