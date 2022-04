Dopo l'appello di Marco Canola , anche un altro corridore rimasto senza contratto dopo lo scioglimento dellaha alzato la voce. A giusto titolo. È, ex corridore della Trek Segafredo, che aveva firmato con la squadra russa per il 2022. Peccato che la sua stagione sia durata soltanto due mesi, con la Volta Valenciana come unica corsa disputata. Poi il conflitto Russia-Ucraina, il blocco delle licenze World Tour della squadre russe , e i corridori che sono rimasti a casa senza contratto.e Conci non sono gli unici italiani 'svincolati': nella lista ci sono anche Giovanni, Alessandro, Andrea, Christiane Matteo che arriva dalla vittoria della 1a tappa del Giro di Sicilia . Questo grazie alla convocazione nella Selezione nazionale italiana diche sta provando a tenerequesti corridori ancora senza contratto . Ma quanto durerà questa storia?