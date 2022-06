1. È una delle più entusiasmanti competizioni di ciclismo su strada

Quest'anno il Giro di Slovenia giunge alla sua 28ª edizione. È uno degli eventi ciclistici più popolari del Paese, e a dimostrazione della sua importanza, l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) lo ha inserito nella classifica delle gare su strada più importanti del World Tour Series.

Ad

Anche chi non è esperto di questo sport può facilmente imparare le strategie e partecipare all'emozione della gara: basta osservare i ciclisti che superano con tenacia le sfide di ogni tappa, mentre si chiedono cosa li aspetterà nei giorni successivi. È impossibile annoiarsi seguendo una competizione di questa portata!

Tour de Suisse Aesch-Grenchen: percorso, favoriti, orari e dove vederla 18 ORE FA





2. Un Giro nel cuore verde dell'Europa

La Slovenia è nota per i suoi scenari mozzafiato e per il suo paesaggio verdeggiante e rigoglioso. Seguendo il Giro di Slovenia non solo potrete vivere tutte le emozioni della corsa, ma grazie alle riprese aeree riuscirete ad ammirare alcune delle più suggestive vedute sulle innumerevoli bellezze che la Slovenia ha da offrire.

Il percorso, che si snoda da ovest a est lungo tutto il Paese, vi condurrà attraverso le vallate, le colline vinicole, le Alpi della Savinja e persino tra le paludi di Lubiana, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.





3. Scoprite le attrazioni più rinomate, come la più antica fontana di birra

Il Giro di Slovenia non vi condurrà solamente attraverso paesaggi mozzafiato: i ciclisti vi accompagneranno anche alla scoperta dei luoghi più affascinanti del Paese. La Slovenia ha molto da offrire agli appassionati di cultura, come la cantina vinicola più antica della Slovenia (Ptuj), la fontana di birra più antica del mondo (Žalec) oltre a incantevoli città secolari.

Assistere al Giro di Slovenia vi farà ovviamente appassionare alle imprese dei ciclisti, ma anche al Paese che li ospita. Potrete fare un tour completo dei principali siti turistici del Paese comodamente seduti sul vostro divano!





4. Tadej Pogačar promette spettacolo nella sua gara di casa

Tadej Pogačar, uno dei massimi protagonisti del mondo del ciclismo, ha vinto due volte il prestigioso Tour de France, nel 2020 e nel 2021, e vanta una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Reduce dalla vittoria del Giro di Slovenia dello scorso anno, il campione è pronto a lottare senza riserve per proseguire la sua marcia vittoriosa. Si preannuncia uno spettacolo assolutamente da non perdere!

Questo ciclista è sicuramente uno dei migliori nel suo campo, ed è riuscito a infrangere record che resistevano da lungo tempo, diventando ad esempio l'atleta più giovane a vincere una gara dell'UCI World Tour, trionfando in California all'età di soli 20 anni. Un’altra valida ragione per seguire il Giro di Slovenia.







5. Date il vostro sostegno a un'iniziativa ecosostenibile

In linea con la bellezza del suo paesaggio, il Giro di Slovenia si impegna a favore di un'importante iniziativa ambientale. Lo slogan Fight for the Green (Lotta per il verde, come il colore della maglia del vincitore), coniuga lo spirito di questa competizione con la tutela dell'ambiente. La Slovenia intende approfittare dell'attenzione suscitata dal Giro per promuovere un futuro più verde e sostenibile, coinvolgendo l'ente del turismo e l'intera nazione.

Tour de Suisse Bettiol, oltre il danno anche la beffa: Trentin lo prende in giro 19 ORE FA