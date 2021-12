Saranno ben quattro le classiche Monumento alle quali parteciperà Tadej Pogacar nel 2022. Oltre alla Milano-Sanremo, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Lombardia, il fenomeno sloveno sarà infatti al via anche del prossimo Giro delle Fiandre, come confermato dallo stesso nativo di Komenda in una conversazione con il giornalista David Crmelj.

Correrò tutte le classiche-Monumento, tranne la Roubaix (Tadej Pogacar)

"L’inizio sarà come sempre all’Uae Tour, che è molto importante per la squadra. Correrò tutte le classiche-Monumento, tranne la Roubaix". Per il vincitore degli ultimi due Tour de France si tratterà dell’esordio a livello professionistico nella corsa fiamminga, che comunque ha già corso nel 2018 da Under-23, quando si classificò al 15esimo posto. Il prossimo aprile ci sarà quindi grande interesse nel vedere il corridore dell’UAE Team Emirates alle prese con il pavé delle Fiandre.

"Ed è molto probabile che faccia due Grandi giri". Un’altra prima volta in carriera, lui che ha corso la Vuelta nel 2019 e solo il Tour nel 2020 e 2021. La scelta cadrà su Tour e Vuelta, con il Giro d’Italia prima scelta per il 2023.

Pogacar: “Dopo il Tour prendo un camper e seguo quello femminile”

