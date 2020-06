Il calendario del ciclismo femminile: Giro Rosa dall'11 al 19 settembre

Giro Rosa’s pink jersey was Mitchelton-SCOTT's main goal for the season

Nella giornata odierna è stata resa nota la programmazione definitiva delle corse di questo 2020 che, dopo quattro mesi di vuoto e malinconia, rivede la luce per ripartire, ufficialmente, a fine luglio. Finalmente anche le donne potranno confrontarsi con questo nuovo e intenso calendario. Non ci sono stati troppi stravolgimenti rispetto a quanto era già stato reso noto nelle scorse settimane, eccezion fatta del Tour of Guangxi che ha cambiato data e che chiuderà l’annata in corso; mentre era già stata annunciata in precedenza la cancellazione del Giro di Norvegia e del Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden.

A livello italiano, la prima corsa sarà la Strade Bianche che, come per gli uomini, andrà in scena il 1° agosto e aprirà di fatto il calendario WorldTour. A seguire ci sarà il Giro dell’Emilia il 18, e dal 28 al 30 del mese il Giro di Toscana. Il Giro Rosa è stato programmato come ‘antipasto’ per i Mondiali elvetici, quindi dall’11 al 19 settembre. Di seguito l’elenco completo delle principali corse del calendario femminile 2020.

Il calendario 2020 del ciclismo femminile

26 luglio: Durango-Durango (Spagna)

1 agosto: Strade Bianche (Italia)

18 agosto: Giro dell’Emilia (Italia)

26 agosto: GP de Plouay (Francia)

29 agosto: La Course by Le Tour de France (Francia)

27-30 agosto: Colorado Classic (Stati Uniti)

28-30 agosto: Premondiale Giro di Toscana (Italia)

1-6 settembre: Boels Ladies Tour (Paesi Bassi)

11-19 settembre: Giro d’Italia femminile (Italia)

30 settembre: Freccia Vallone (Belgio)

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

7 ottobre: Brabantse Pijl (Belgio)

10 ottobre: Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

11 ottobre: Gand-Wevelgem (Belgio)

18 ottobre: Giro delle Fiandre (Belgio)

20 ottobre: Brugge-De Panne (Belgio)

23-25 ottobre: Tour of Chongming Island (Cina)

25 ottobre: Parigi-Roubaix (Francia)

28 ottobre-1 novembre: Bretagne Ladies Tour Ceratizit (Francia)

6-8 novembre: Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta (Spagna)

10 novembre: Tour of Guangxi (Cina)

