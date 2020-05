Il Consiglio Federale approva i protocolli per l'attività e i calendari 2020

Dal nostro partner OAsport.it

Il quarto Consiglio Federale del 20202 ha posto le basi per la ripartenza delle attività ciclistiche agonistiche e dell’esercito all’interno degli impianti. Il protocollo, ora che è stato approvato, come riportato sul sito della FCI, verrà inviato, nei prossimi giorni, a tutte le società e verrà, oltretutto, affiancato da indicazioni riguardanti la gestione degli allenamenti dal punto di vista metodologico. In un prossimo futuro, inoltre, verrà realizzato un manuale sull’argomento da distribuire nelle scuole di ciclismo.

Il consiglio, inoltre, ha anche approvato i calendari nazionali e internazionali. Per quanto riguarda i professionisti, sono state confermate, quasi completamente, le indiscrezioni degli ultimi giorni. Ventinove sono le gare confermate per gli Elite-U23, con altre due in attesa di conferma, mentre sei, con una in attesa di conferma, per le donne. Il Giro d’Italia U23 si terrà in concomitanza con il Tour de France a inizio settembre, mentre una volta finita la manifestazione dedicata agli ex dilettanti, toccherà al Giro Rosa che si svolgerà dall’11 al 19 settembre. La FCI ha già contattato la Rai per trovare il modo di dare una finestra informativa alle due gare durante la diretta della Grande Boucle.

Il presidente Di Rocco, inoltre, ha fatto anche il punto sulla situazione dei velodromi di Montichiari e Spresiano. Il primo è ancora sotto sequestro e, dunque, è aperto solo alle nazionali e non alle società. Il ministro Spadafora, ad ogni modo, ha garantito l’impegno a reperire i 900mila euro necessari per ristrutturare l’impianto e metterlo a norma. Per quanto concerne il secondo, invece, la federazione sta operando la risoluzione del contratto con Pessina Costruzioni per poter, in seguito, far ripartire il cantiere.

