Ciclismo

Trionfo per Bauke Mollema al Lombardia: rivivi il suo arrivo a braccia alzate a Como

Bravissimo Bauke Mollema, che scatta, lascia indietro tutti e arriva con le braccia alzate in quel di Como: solo applausi per lui. Vince e quasi non ci crede...

00:01:24, 12/10/2019 A 14:37