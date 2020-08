Dal nostro partner OAsport.it

Remco Evenepoel è stato vittima di un terribile incidente nel corso del Giro di Lombardia. Un volo incredibile seguito da un impatto tremendo che ha causato un’importante frattura al bacino per il giovane ciclista che dovrà rimanere lontano dalle corse per molto tempo. Il talento della Deceuninck –QuickStep, infatti, non rientrerà prima del 2021.

Secondo quanto riportato dal sito di Gazzetta, il 20enne nativo di Aalst ha passato la notte all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è stato ricoverato ieri dopo l’incidente in codice giallo. La diagnosi è di frattura del bacino e forte contusione al polmone destro.

Il Lombardia Evenepoel tornerà più forte, Nibali a caccia di conferme: 5 cose che abbiamo imparato dal Lombardia DA 40 MINUTI

Come anticipato nelle scorse ore dal team manager di Deceuninck –QuickStep, Patrick Lefevere, nelle prossime ore il ciclista potrebbe essere dimesso per tornare in Belgio con un volo privato. Ovviamente tutto dipenderà dall’evoluzione delle condizioni di Evenepoel. Una volta rientrato in patria dovrà continuare il lungo e articolato percorso di recupero.

Play Icon WATCH Remco Evenepoel, la caduta è terribile: salto mortale e volo giù dal dirupo 00:00:48

Il Lombardia Il team manager Lefevere: "Evenepoel è vivo, è una buona notizia perchè poteva andare molto peggio" DA 3 ORE