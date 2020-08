Dal nostro partner OAsport.it

Le immagini della rovinosa caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia hanno fatto il giro del mondo. Un impatto tremendo che ha causato la frattura al bacino per il giovane ciclista che dovrà rimanere lontano dalle corse per diversi mesi. Il talento della Deceuninck –QuickStep, infatti, non rientrerà prima del 2021.

Indescrivibili sono stati lo spavento e il timore per le condizioni di Evenepoel. Il team manager Patrick Lefevere, in un’intervista ai microfoni di RTBF, ha spiegato che la caduta è stata tremenda e ha provocato conseguenze non facili da superare

La buona notizia è che è vivo. Si è rotto un osso al livello del bacino, dove il femore entra nel bacino, e ha riportato una contusione polmonare. Ha rassicurato i suoi parenti, ma resterà qui almeno una notte. Abbiamo un jet privato pronto in Belgio, ma in queste condizioni, con il colpo al polmone, è più saggio lasciarlo qui 24 ore. Aspettiamo inoltre la visita di un ortopedico che verrà per dare un’occhiata più approfondita alle radiografie

Lefevere chiarisce senza mezzi termini che la priorità, ovviamente, è la salute del suo corridore

Me ne frego del resto della stagione. Sono contento che sia vivo perché con quella caduta poteva andare molto peggio. La sua stagione è finita, con delle fratture come quella che ha riportato, ha finito con il ciclismo per quest’anno

