Jakob Fuglsang ha conquistato il Giro di Lombardia staccando il neozelandese George Bennett nell'ultima asperità di giornata, aprendo il gas a San Fermo della Battaglia dove il corridore della Jumbo Visma non è riuscito a tenere il passo del danese. Seconda vittoria in una Monumento per il corridore dell'Astana che nel 2019 aveva alzato le braccia alla Liegi.

Oggi mi sentivo molto bene, ma anche George Bennett era in grande condizione. Devo ringraziare Vlasov per il lavoro incredibile che ha fatto, oggi è stato un campione. Alla Strade Bianche ho capito che dovevo idratarmi meglio durante la gara e, così, oggi non sono arrivato scarico al finale

Poi un augurio di pronta guarigione per Evenepoel...

Spero che Remco Evenepoel non si sia fatto troppo male e che possa tornare presto in bici. Non mi ero accorto che era caduto, Vincenzo stava facendo la discesa a tutta e non sapevo cosa stesse succedendo dietro di me. Ci è arrivata la comunicazione solo quando siamo giunti nel tratto in piano

