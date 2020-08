A parlare nel post Giro di Lombardia è lo stesso ds Davide Bramati che quest'oggi sognava di festeggiare con un Evenepoel dato in grandissima forma. Purtroppo c'è stata la caduta del belga che ha rischiato moltissimo finendo in un dirupo dopo una sbandata in discesa.

Dopo Jakobsen al Giro di Polonia, un altro incidente assurdo che ha investito e messo paura alla Deceuninck-Quick Step. Questa volta è toccata a Remco Evenepoel che ha rischiato davvero tantissimo con la sua caduta al Giro di Lombardia, finendo in un dirupo profondo 7-8 metri. Diverse contusioni, ma per fortuna niente di rotto per il corridore belga che, tra l'altro, era uno dei favoriti per la corsa con arrivo a Como. Anche se, per qualche attimo, si è temuto davvero al peggio. Sospiro di sollievo per il ds del team belga anche se il corridore ha rimediato una

Sono arrivato in auto e ho visto la bici di Remco a bordo strada. Lui non c'era… Mi sono ricordato subito che era successa la stessa cosa qualche anno fa a De Plus. Siamo riusciti a parcheggiare l'auto e sono sceso anch'io. Il volo che ha fatto… Saranno stati 6-8 metri, e lì vicino c'era un punto anche più profondo di qualche metro. [Davide Bramati alla Gazzetta]

Per fortuna Remco era cosciente, aveva dolore alla parte destra. Gli ho detto di stare calmo. I soccorsi sono stati molto tempestivi. Ce ne stanno capitando di tutti i colori ultimamente. Per fortuna Remco non sembra grave. Speriamo bene

Nel tardo pomeriggio però è arrivato il comunicato della Deceuninck-Quick Step che ha specificato che Evenepoel ha riportato una frattura del bacino e una contusione del polmone destro: la sua stagione è da considerarsi conclusa.

