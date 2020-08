Giro di Lombardia: multata la donna che ha investito Schachmann, rischia un procedimento penale

Tolti due punti alla patente della signora comasca che durante il Giro di Lombardia ha investito il campione tedesco della Bora-Hansgrohe in aggiunta a due multe e al rischo di procedimento penale per danni arrecati al corridore. Anche l'UCI valuta la vicenda.

Nella mattinata di lunedì 17 agosto, 2 giorni dopo il Giro di Lombardia, sembravano non esserci sanzioni per la signora comasca che durante la Classica delle foglie morte, con veste estiva, aveva travolto Maximilian Schachmann.

Nel pomeriggio invece, sono arrivate novità sull’accaduto: la donna che al volante della propria vettura in occasione del Giro di Lombardia ha investito il campione tedesco della Bora-Hansgrohe Schachmann, è stata sanzionata con due multe da 87 e 42 euro dalla Polizia di Como e ha subito la decurtazione di due punti della patente. Ora rischia un procedimento penale, come riporta TuttoBiciWeb.

Lo ha reso noto il comandante della Polizia locale di Como Donatello Ghezzo, secondo il quale “il fatto ha una rilevanza penale dato che si tratta di un incidente con feriti, ma non siamo ancora in grado di dire se l'evento sia perseguibile d’ufficio oppure a querela di parte: per avere questa risposta occorre la prognosi dell'ospedale che non è ancora arrivata”.

La donna sarebbe sarebbe uscita da un box che si apre direttamente su via Bellinzona senza rendersi conto che fosse in corso la competizione. Alcuni spettatori, notato ciò, avrebbero iniziato a urlare per avvertirla che non poteva transitare. Per questa ragione, la signora avrebbe svoltato a sinistra in via Rosales per liberare la carreggiata, tagliando però la strada al ciclista della Bora-Hansgrohe e causandogli la frattura della clavicola. Schachmann è comunque giunto settimo e per quel che riguarda la signora, la prefettura valuterà l'eventuale sospensione cautelare della patente.

