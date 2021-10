Giro di Lombardia. La classica delle foglie morte è Julian Alaphilippe al favorito Primoz Roglic, dagli enfants prodige Tadej Pogacar e Remco Evenepoel all'inossidabile vecchia guardia rappresentata da Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde. Il sole è tramontato sull'estate e si appresta a farlo anche sul 2021 del grande ciclismo su strada. E come da tradizione, l'appassire del panorama si accompagna alla corsa che tutta la stagione porta via: il. La la quinta Monumento del 2021 e si presenta come ultima resa dei conti tra alcuni fenomeni della bicicletta. Dal campione del mondoal favorito, dagliall'inossidabile vecchia guardia rappresentata da Una parata di stelle che promette grande spettacolo, in cerca di gloria su un percorso al solito molto esigente.

Le città a fare da estremi della corsa sono le stesse degli ultimi anni, ma a parti invertite. Si parte da Como e si arriva a Bergamo. Una trama vista solo altre tre volte: nel 2003 (anno del bis di Michele Bartoli), nel 2014 (Daniel Martin) e nel 2016 (Esteban Chaves). Naturalmente, oltre a partenza e traguardo, conta soprattutto ciò che sta nel mezzo. L'edizione 2021 prevede 239 chilometri e 4500 metri di dislivello. La prima asperità di giornata è un mostro sacro della corsa: lo storico simbolo e sede del celebre museo, la salita della Madonna del Ghisallo. Arriverà dopo 30 chilometri e verrà affrontata dal versante di Magreglio e non da quello classico di Bellagio. A seguire 50 chilometri piuttosto agevoli dal punto di vista altimetrico, esclusion fatta per lo strappo di Caprino Bergamasco.

Con il cambio di provincia, il percorso comincerà a farsi più esigente, proponendo salite a ripetizione. Si partirà con l'ascesa di Roncola (6 km all'8,5%, con punte del 17%). A seguire Berbenno (6,9 km al 5%), Dossena (11,1 km al 6,1%) e Zambla Alta. Quest'ultima costituirà il tetto della corsa col suo apice posto a 1287 metri. Una salita di 9,8 km al 3,3%, anche se gli ultimi tre chilometri avranno una media del 7%. Da lì rapida discesa, passaggio per Gorna e Ponte Nossa e a quel punto l'ostica scalata del Passo di Ganda, dal suo versante più impegnativo: 9 km al 7% e punte del 13%. Allo scollinamento mancheranno 32 chilometri alla conclusione.

2020 J. FUGLSANG (DEN) 2019 B. MOLLEMA (NED) 2018 T. PINOT (FRA) 2017 V. NIBALI (ITA) 2016 E. CHAVES (COL) 2015 V. NIBALI (ITA) 2014 D. MARTIN (IRL) 2013 J. RODRIGUEZ (ESP) 2012 J. RODRIGUEZ (ESP) 2011 O. ZAUGG (SUI)

Dalla vetta seguirà una picchiata lunga e arzigogolata che terminerà a Nembro, dove inizierà il tratto pianeggiante di avvicinamento a Bergamo. Giunti in città, ci sarà lo strappo di Colle Aperto (lungo circa un chilometro) per portare la corsa nella parte Alta. Occhio alle pendenze (sempre sopra il 10% nella prima parte) e al tratto di 200 metri ricoperto di ciotoli. Il terreno ideale per lanciare l'attacco alla diligenza, se ci sarà ancora un gruppetto in testa alla corsa. Scollinati, resteranno solo 3200 metri fino all'arrivo, tutti in discesa.

