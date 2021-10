Ciclismo

Ciclismo, Giro di Lombardia - Pogacar vince un'altra Monumento: Masnada ko nella volata a due, rivivi l'arrivo

GIRO DI LOMBARDIA - Fausto Masnada resiste fino all'ultimo agli strappi di Tadej Pogacar, che però allo sprint ha una marcia in più e si prende la vittoria: è la seconda Classica Monumento vinta in stagione per lo sloveno che ad Aprile aveva conquistato anche la Liegi-Bastone-Liegi.

00:01:55, 2 ore fa