Tadej Pogacar completa una stagione 2021 a dir poco impressionante e trionfa anche nell'ultima Monumento dell'anno. Sull'arrivo di Bergamo deve vincere la strenua resistenza del padrone di casa Fausto Masnada autore di una corsa straordinaria. Il corridore della Deceuninck deve arrendersi solo in volata contro il fortissimo sloveno. Dietro di loro arriva il gruppetto dei battuti guidato da Adam Yates che precede in volata Primoz Roglic e Julian Alaphilippe. Delude uno dei favoriti di giornata, Evenepoel, staccato sul Passo di Ganda.

L'ordine di arrivo

1. POGACAR 6h01m39s 2. MASNADA s.t. 3. YATES +51'' 4. ROGLIC +51'' 5. VALVERDE +51'' 6. ALAPHILIPPE +51'' 7. GAUDU +51'' 8. BARDET +51'' 9. WOODS +51'' 10. HIGUITA +2'25''

La fuga esce sul Ghisallo

Prima parte di corsa abbastanza lineare contraddistinta dalla classifica fuga della prima ora evasa sulla salita del Ghisallo. 10 uomini all'attacco: Mattia Bais, Domen Novak, Andrea Garosio, Thomas Champion, Jan Bakelants, Tim Wellens, Christopher Hamilton, Victor Campenaerts, Amanuel Ghebreigzabhier, Davide Orrico. 6 minuti di vantaggio massimo per loro, mentre in testa al gruppo Israel e Jumbo Visma controllano l’andatura e cominciano a ricucire il gap sulla Roncola.

Primi fuochi sulla salita di Dossena

Il gruppo si avvicina sempre più ai battistrada nel tratto di avvicinamento alla salita di Dossena. Sulle sue non facili pendenze si screma il gruppo in fuga in cui rimangono Mattia Bais, Doman Novak, Andrea Garosio, Jan Bakelants, Chris Hamilton, Amanuel Ghebreigzabhier, ma soprattutto si muovono alcuni gregari illustri come Fausto Masnada e Pavel Sivakov che provano ad allungare sul gruppo. Il plotone non vuole lasciare terreno a iniziative personali e si riporta sugli attaccanti prima dello strappo di Zambla Alta.

La corsa scoppia sul Ganda

Fuggitivi ripresi nel tratto di discesa precedente al passo di Ganda, la salita chiave di questo Lombardia. Vincenzo Nibali accende la miccia tra i big e ad un suo attacco risponde Tadej Pogacar che non ci pensa due volte e fa il vuoto in testa alla corsa. Al suo inseguimento si lancia Masnada che si mette poi al servizio del capitano Alaphilippe. Allo scollinamento lo sloveno conta 30 secondi di vantaggio sugli inseguitori da cui riparte proprio Masnada per mettersi all’inseguimento individuale del leader.

Volata a due a Bergamo

La voglia e la gamba di Masnada vengono premiati e il bergamasco aggancia Pogacar a 15 km dalla conclusione. Tra gli inseguitori non ci sono le forze e le intese per rimontare sui battistrada e il Lombardia diventa una questione a 2. Sullo strappo di Bergamo Alta l'uomo della UAE non riesce a staccare Masnada, ma la risoluzione in volata va comunque a vantaggio di Tadej che fulmina il corridore della Deceuninck e si prende il successo. Volata per il terzo posto vinta da Adam Yates davanti a Roglic. Sesto posto per il campione del mondo Alaphilippe alle spalle di Valverde. Delude Remco Evenepoel staccato sulla salita del Passo di Ganda.

