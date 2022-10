il Giro di Lombardia è in diretta integrale dalle 11:00 su Eurosport 1 e live streaming su Milano, 6 ottobre 2022 - Sabato 8 ottobreè in diretta integrale dalle 11:00 su Eurosport 1 e live streaming su Discovery+ dalla partenza di Bergamo all’arrivo sul Lago di Como , scalando la Madonna del Ghisallo, Civiglio e San Fermo della Battaglia. Un traguardo malinconico, mentre cadono le foglie e tramonta il sole su una splendida stagione vissuta da Warner Bros Discovery Sports, che nel 2022 ha trasmesso oltre 1200 ore di ciclismo in diretta su Eurosport, discovery+ e GCN+ comprese tutte le tappe del Giro d’Italia, del Tour de France in diretta integrale - la cui edizione 2023 sarà presentata giovedì 27 ottobre in diretta su Eurosport 1 alle 11:30 - e della Vuelta di Spagna in esclusiva italiana.

Tutti in estasi per Nibali: l'arrivo a Como per il suo primo Lombardia

E questa del Lombardia sarà un’edizione molto speciale, una parata di tre Monumenti: il premio del vincitore dell’ultima Classica e la grandezza di Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, icone del ciclismo all’ultimo traguardo della loro immensa carriera. Vincitore di due Giri d’Italia, del Tour de France, della Vuelta di Spagna, della Milano-Sanremo e di due Giri di Lombardia nel 2015 e nel 2017, Vincenzo Nibali ha dichiarato durante la presentazione: «Per me sarà una grande emozione e un grande onore chiudere al Lombardia, che è una delle corse che ho amato di più nella mia carriera. Ricordo le vittorie di Bettini e Cunego nei miei primi anni da pro e sognavo un giorno di conquistare questa Monumento. Ci sono già riuscito due volte e sabato 8 ci riproverò ancora in quella che sarà la mia ultima corsa. Sono uscito bene da La Vuelta e ho delle buone sensazioni». Ci proverà per l’ultima volta anche Alejandro Valverde, che al Lombardia è giunto tre volte secondo e sei volte in top-ten, tra i favoriti del Monumento d’autunno insieme al campione in carica Tadej Pogacar e al vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard oltre a Julian Alaphilippe, Adam Yates, Aleksandr Vlasov e molti altri.

Filippo Ganna migliorando il suo compagno di squadra Dan Bigham, performance engineer del team Ineos Grenadiers, che lo scorso 19 agosto ha fissato il primato sulla distanza di 55,548 chilometri. Un evento da seguire LIVE dalle 19:50 su Eurosport 1 e Discovery+. E a compimento di un giorno indimenticabile di ciclismo per Warner Bros. Discovery Sports, sabato 8 ottobre in diretta dal velodromo elvetico di Grenchen, tenterà di battere il record dell’Ora migliorando il suo compagno di squadra Dan Bigham, performance engineer del team Ineos Grenadiers, che lo scorso 19 agosto ha fissato il primato sulla distanza di 55,548 chilometri. Un evento da seguire LIVE dalle 19:50 su Eurosport 1 e Discovery+.

Pogacar vince un'altra Monumento: Masnada ko, rivivi l'arrivo

