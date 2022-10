il Giro di Lombardia. Sabato 8 ottobre si disputa la 116ª edizione della Classica delle foglie morte, Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, ma i fari saranno puntati anche su altri corridori. Su tutti, il campione uscente Tadej Pogacar, che ritroverà sul suo cammino Jonas Vingegaard dopo la battaglia al Tour de France. L'autunno è arrivato e nel mondo del ciclismo questa stagione fa rima con una corsa più che con altre:. Sabato 8 ottobre si disputa la 116ª edizione della l'ultima Monumento della stagione . La partenza è fissata a Bergamo e l'arrivo a Como, gli stessi estremi del 2015 e del quadriennio 2017-2020. Sarà l'ultima recita da professionisti per due campionissimi come, ma i fari saranno puntati anche su altri corridori. Su tutti, il campione uscente, che ritroverà sul suo cammino

Ad

Nibali tenta lo strappo! Bellissima azione dello Squalo

Il Lombardia Niente Lombardia né altre gare per Roglic: stagione finita 27/09/2022 ALLE 12:44

Dove seguire il Giro di Lombardia in tv e streaming

Il Giro di Lombardia sarà trasmesso in diretta fin dalla partenza su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN). Potete seguire tutta la gara in streaming e senza pubblicità su Eurosport Player e Discovery+ ( Scopri l'offerta ) con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le gare On Demand su tutte le nostre piattaforme. La gara sarà commentata da Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser.

Il percorso

La partenza è fissata dunque a Bergamo, dopo la quale i corridori si dirigeranno verso la Val Seriana seguendo un breve tratto di pianura, per poi cimentarsi in una serie di salite sulle Prealpi intorno alla città. Forcellino di Bianzano (Valle Rossa), la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno si presenteranno tutte sotto le ruote dei corridori prima che la corsa sia giunta a metà dell'opera e induriranno le gambe dei protagonisti. Dopo il Berbenno, seguirà un tratto più agevole di una cinquantina di chilometri, la caraovana punterà verso il Lago di Como passando per Lecco e giungendo poi a Bellagio. Qui, la corsa incontrerà la tradizione, con la salita del Ghisallo. La strada sarà ampia e costellata di tornanti, con pendenze fino al 14%. Seguirà una veloce discesa verso l'abitato di Como, prima del quale si affronterà una prima volta il San Fermo della Battaglia. Passata questa asperità e la successiva picchiata, ecco che la corsa entrerà nel circuito finale di 22 chilometri. Dopo il primo passaggio sul traguardo si tornerà a salire, con il Civiglio. Un'erta tosta, con pendenze quasi sempre intorno al 10%. Dopo la vettà si scenderà ancora verso Como per poi affrontare una seconda e ultima volta il San Fermo. Lo scollinamento avverrà a 5 chilometri dalla gloria. La discesa seguente sarà molto veloce e non sarà facile recuperare eventuali svantaggi. Si chiuderà con un ultimo chilometro pianeggiante e ultima curva a 600 metri dall'arrivo.

Le salite

Passo di Ganda - 9,2 km al 7,3% e punte del 15%. Scollinamento a 203 km dal traguardo

Dossena - 11 km al 6,2% e punte dell'11%. Scollinamento a 183 km dal traguardo

Berbenno - 6,8 km al 4,6% e punte dell'8%. Scollinamento a 133 km dal traguardo

Madonna del Ghisallo - 8,6 km al 6,2% e punte del 14%. Scollinamento a 61 km dal traguardo

San Fermo della Battaglia - 2,7 km al 7,2% e punte del 10%. Scollinamento a 27 km dal traguardo

Civiglio - 4,2 km al 9,7% e punte del 14%. Scollinamento a 17 km dal traguardo

San Fermo della Battaglia - 2,7 km al 7,2% e punte del 10%. Scollinamento a 5 km dal traguardo

Bada la gente! Bagno di folla per Masnada a Bergamo

I favoriti

Percorso selettivo come da tradizione, in una gara che arriva alla fine della stagione e dove per forza di cose saranno decisive le energie rimaste nel serbatoio. Tadej Pogacar parte con l'obiettivo del bis dopo aver vinto nel 2021 davanti a Fausto Masnada. La gamba non è quella dei giorni migliori, ma lo sloveno resta uno degli uomini da battere. E sulla sua strada ritroverà il rivale che l'ha battuto al Tour de France, Jonas Vingegaard, rientrato con successo di tappa alla CRO Race. Grande attesa anche per Enric Mas, che ha dato spettacolo al Giro dell'Emilia battendo proprio Pogacar. Più che sulla sua forma, l'asterisco va messo sul fatto che in squadra ha un Alejandro Valverde all'ultima recita. Se il Bala starà bene, sarà lui il faro della Movistar. Sarà il giorno dei saluti anche per Vincenzo Nibali e anche lui vorrà lasciare il segno nella corsa che ha vinto due volte. Le sensazioni sono positive, di sicuro ci proverà.

Su un percorso del genere può dire la sua anche Pello Bilbao, che nella bagarre finale può far valere le sue doti da eccellente discesista. La sua Bahrain sarà squadra d'attacco, con Damiano Caruso e Matej Mohoric possibili protagonisti. La BORA-Hansgrohe conterà sulla coppia Aleksandr Vlasov-Sergio Higuita, la INEOS Grenadiers potrebbe giocarsi le carte Dani Martinez-Adam Yates. Ci sarà anche l'ex campione del mondo Julian Alaphilippe, che vuole chiudere al meglio una stagione sfortunata. In casa Italia occhio anche a Domenico Pozzovivo, Alberto Bettiol e Giulio Ciccone.

**** Pogacar, Vingegaard, Mas

*** Bilbao, Valverde, Nibali, Alaphilippe

** Higuita, A. Yates, Martinez, Mohoric, Uran, Pozzovivo

* Vlasov, Bettiol, Ciccone, Caruso, G. Martin, M.A. Lopez, Pinot, Mollema, Almeida

Info utili

Orario di partenza: 10:10

Orario d'arrivo: tra le 16:37 e le 17:27

Lunghezza: 253 km

Pogacar: "Vincere il Lombardia al debutto è incredibile"

Il Lombardia La startlist provvisoria: l'ultima di Nibali e Valverde, c'è Pogacar 27/09/2022 ALLE 09:49