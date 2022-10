Tadej Pogacar si riconferma campione. Lo sloveno domina da grande favorito la Classica delle Foglie Morte e si impone nel finale a fatica in una volata a due contro un eroico Enric Mas. Terzo posto per Landa, bravissimo a non mollare nel finale, con Higuita e Rodriguez a completare la Top-5. Nulla da fare per Vingegaard, sorpreso dall'attacco ai -20 km dello sloveno. Valverde chiude la sua leggendaria carriera sprintando in maniera vincente per il 6° posto finale. Vincenzo Nibali chiude 24° a 2'17". Italia che può comunque sorridere per l'11° posto del classe 2001 Andrea Piccolo ed il 15° di un positivo Giulio Ciccone.

L'arrivo del Giro di Lombardia 2022:

Pogacar è il più forte di tutti: back to back al Lombardia, rivivi l'arrivo

L'ordine di arrivo

Nome Crono 1. Tadej POGACAR 6h 21' 22" 2. Enric MAS " 3. Mikel LANDA +10" 4. Sergio HIGUITA +52" 5. Carlos RODRIGUEZ " 6. Alejandro VALVERDE +1'24" 7. Bauke MOLLEMA " 8. Rudy MOLARD " 9. Romain BARDET " 10. Adam YATES +1'26"

10 uomini in fuga, si ritira Pozzovivo

Prima metà di corsa animata dal tentativo di undici attaccanti, poi ridottisi a 10. Christian Scaroni (Astana), Davide Bais (Eolo Kometa), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Aurelien Paret-Peintre (Ag2r Citroen), Lawson Craddock (Bike Exchange), Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Simone Ravanelli e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper Androni), Alex Tolio e Luca Covili (Bardiani Csf Faizanè) sono riusciti ad amministrare un vantaggio massimo di 4', lottando contro il forcing di Jumbo e Movistar. Tra i big, nei primi 200 chilometri è successo poco o nulla, con lo sfortunato ritiro di Domenico Pozzovivo ai -136 a causa di una caduta.

Pozzovivo, che sfortuna! Cade in discesa ed è costretto al ritiro

Pogacar ci prova ai -20! La corsa si infiamma

Dopo un primo forcing di Movistar e Jumbo-Visma, i fuggitivi sono stati ripresi ai -70 chilometri dal traguardo. Sulla salita di Madonna del Ghisallo, la UAE si è messa davanti senza però spingere in maniera eccessiva, con il gruppo che è arrivato compatto e relativamente numeroso fino agli ultimi 20 chilometri. A quel punto, sulla salita di Civiglio, Tadej Pogacar è partito all'attacco, con Mas subito alla sua ruota e Landa leggermente più indietro. Sorpresi Vingegaard e Higuita.

Tadej Pogacar scatta sul Civiglio, Mas alle sue spalle

Volata tirata, ma Pogacar è ancora campione!

Nel finale, Landa è riuscito a rientrare, prima di staccarsi definitivamente sull'attacco ai -6 di uno scatenato Pogacar. Lo sloveno ha provato in tutti i modi a staccare uno stoico Mas, senza riuscirci. Nel finale, con una volata simile a quella dello scorso anno, è riuscito con fatica a beffare il capitano della Movistar, confermandosi campione. Landa ha chiuso 3° a 10". Staccato invece di 52" il duo Higuita-Rodriguez, rispettivamente 4° e 5°. A 1'24" il resto dei migliori del gruppo, con Valverde commovente nell'imporsi nella volata ristretta.

Valverde: "La mia carriera è stata allegria. Ora tocca ai giovani"

