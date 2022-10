Ciclismo

Il Lombardia 2022 - Alejandro Valverde: "La mia carriera è stata allegria. Ora tocca ai giovani"

CICLISMO - La 116^ edizione de Il Lombardia va a Tadej Pogacar, che è più bravo di Eric Mas in volata: per lui è back-to-back alla Classica delle Foglie Morte dopo la vittoria dell'anno scorso su Masnada e Adam Yates. Qui le parole di Valverde, alla sua ultima in carriera.

00:00:41, 32 minuti fa