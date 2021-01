"Avevamo concluso l’allenamento, ma alcuni hanno deciso di fare una ‘cosa da ciclisti’ – ha dichiarato Ide Schelling a Nos – Volevano completare le sei ore e sono andati avanti per altri venti minuti. Lì è successo l’incidente. Io ero stanco, per me andava bene così. Per me è stata una decisione fortunata non trovarmi lì. Tranne i ragazzi, nessuno ha visto davvero l’incidente, ma si è rivelato un incidente serio. Non è facile quando vai a trenta o quaranta all’ora su una strada spianata e una macchina ti viene incontro, anche a una velocità ragionevole".