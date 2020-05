Indiscrezione di ciclomercato: Froome lascia il Team Ineos per correre il Tour da capitano unico?

Quanto riportato da Cyclingnews avrebbe del clamoroso: il britannico lascerebbe la squadra con cui ha vinto sette Grandi Giri per essere sicuro di correre il prossimo Tour de France da leader.

Una clamorosa indiscrezione di mercato scuote il mondo del ciclismo. Chris Froome lascia il Team Ineos? Lo riporta Cyclingnews e per quanto non ci siano conferme, l'ipotesi non sembra del tutto campata in aria. Al centro di tutto ci sarebbe il Tour de France. Il 35enne nato a Nairobi non ha fatto mistero di puntare a vestire la sua quinta maglia gialla sugli Champs-Élysées, un record che gli permetterebbe di raggiungere il gotha della corsa francese e non solo: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Un traguardo straordinario, non c'è dubbio, ma siamo sicuri che la leadership della sua squadra cadrebbe interamente sulle sue spalle? Geraint Thomas ed Egan Bernal, gli ultimi due vincitori della Grande Boucle, probabilmente non sono d'accordo.

Froome, tra l'altro, ha un triennale in scadenza e ci sarebbero almeno due formazioni ad aver manifestato un interesse per accaparrarsi le sue prestazioni (si è mormorato il nome della Bahrain-McLaren, dove corrono gli ex compagni Poels a Landa). Con la partenza del Tour posticipata a fine agosto, un trasferimento anticipato sarebbe inusuale ma non certo irrealizzabile. Condizione necessaria la disponibilità di tutte le parti, a cominciare dal Team Ineos ovviamente. Secondo le regole dell'UCI, i trasferimenti sono possibili nelle prime due settimane di agosto. Froome è stato interpellato sull'argomento ma non si è sbilanciato.

Dopo il mio incidente dello scorso anno e il successivo recupero sono fiducioso di poter tornare alla forma dei giorni migliori. Non sono ancora con che team sarò finito il 2020, ma non ho intenzione di ritirarmi troppo presto.

Il britannico ha trascorso ai box tutta la seconda parte del 2019 proprio a causa del tremendo infortunio in ricognizione al Giro del Delfinato ed è tornato alle gare all'UAE Tour dello scorso febbraio. Che sia stata la sua ultima apparizione con la squadra con cui ha conquistato il mondo ciclistico per quasi un decennio?

