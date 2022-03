Egan Bernal ha ripreso a pedalare: a immortalare il momento una foto pubblicata sul suo account Instagram. Il periodo di convalescenza non è ancora finito, ma il colombiano è tornato sui rulli da qualche giorno e la foto con tanto di tenuta Ineos Grenadiers fa ben sperare. A due mesi dal grave infortunio in Colombia che lo aveva trascinato in terapia intensiva,: a immortalare il momento una foto pubblicata sul suo account Instagram. Il periodo di convalescenza non è ancora finito, ma il colombiano è tornato sui rulli da qualche giorno e la foto con tanto di tenuta Ineos Grenadiers fa ben sperare.

"Indovinate chi è tornato sulla sua bici e si sente come una chimba! Fin tanto che c’è la fede, tutto è possibile. E voglio dirvi che quando volete veramente qualcosa, non c’è nessun ma che tenga”, ha scritto il ciclista sotto alla foto.

Ad

Tirreno - Adriatico San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto: percorso e favoriti 42 MINUTI FA

Sempre su Instagram, appena due mesi fa, Bernal aveva aggiornato circa le sue condizoni cirtiche dopo un grave incidente in allenamento. "Ho avuto il 95% di possibilità di rimanere paraplegico e quasi di perdere la vita facendo quello che amo di più al mondo. Oggi voglio ringraziare Dio, la Clinica Universitaria de La Sabana, tutti gli specialisti per aver fatto l’impossibile, la mia famiglia, Maria Fernanda e tutti voi per i vostri auguri. Sono ancora in terapia intensiva in attesa di nuove operazioni, ma confido in Dio che tutto andrà bene”, aveva scritto.

Viviani come un missile: 1a vittoria con la Ineos, rivivi la volata

Tirreno - Adriatico Pogacar: "Non mi sento imbattibile e non sottovaluto nessuno" 2 ORE FA