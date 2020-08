Prima della più straordinaria edizione del Tour de France è stata la settimana di Giacomo Nizzolo, che s’è preso la maglia Tricolore e quella con le stelle del Campione d’Europa. E proprio il successo del velocista milanese sigilla il triennio italiano alla presidenza europea: Nizzolo, Elia Viviani (2019) e Matteo Trentin (2018). Prima di loro fu Alexander Kristoff, la prima maglia gialla della Grande Boucle.

Corridore della settimana: Giacomo Nizzolo

Con le maglie azzurre della nazionale di Cassani sparse dappertutto nei 177 chilometri di Plouay, l’Italia ha dominato una corsa che doveva essere della Francia sulle strade di casa. Ha chiuso gli attacchi di Van der Poel e montato un treno vincente in volata (Trentin-Cimolai-Ballerini) che ha fatto deragliare il TGV di Démare (secondo) e il vagone tedesco di Pascal Ackermann (terzo). Giacomo Nizzolo avrebbe anche sbagliato qualcosa anticipando di qualche metro lo sprint al vento, ma s'è preso la corsa di forza portando la maglia europea, con buona pace di quella Tricolore, alla Grand Départ nizzarda del Tour de France. Nizzolo, che in carriera ha vinto 2 campionati italiani e altrettante classifiche a punti del Giro d’Italia, ha spazzato via un calvario d’infortuni che sembrava aver posto fine alla sua vita sulle ruote veloci: invece già prima del lockdown, fra il Tour Down Under e la Parigi-Nizza con due successi di tappa, s’era tirato a lucido con la nuova divisa NTT.

Azione della settimana: la "Classica" Alaphilippe

Julian Alaphilippe ha ricamato un successo di tappa con la stoffa esclusiva dei campioni: scattando sul Col des Quatre Chemins, a 13 chilometri dal secondo traguardo del Tour de France, con un’elegantissima ascesa in piedi sui pedali. Lo seguono solo Adam Yates e Marc Hirshi (campione del mondo U23 a Innsbruck e nuova maglia bianca), si stacca Adam Martinez vincitore del Delfinato, cade Tom Dumoulin. Alaphilippe vince poi la volata a tre scattando, ancora per primo, negli ultimi trecento metri con Yates al gancio e Hirshi in rimonta mancata sulla scia del francese. Alaphilippe è la prima unica certezza del Tour: 15° giorno in maglia gialla e 5ª vittoria di tappa che giunge a Nizza alla maniera Classica. Perché così, in salita vicino al mare, si vince "per esempio” una Milano-Sanremo.

Dato della settimana: Europei al settimo cielo

Nessuno agli Europei di Plouay ha vinto tante medaglie quanto le 7 italiane, nemmeno le superpotenti Olanda e Germania (5). Nell'albo nostrano ci sono infatti, con l'oro elitario di Nizzolo, i titoli di Elisa Balsamo Under-23 ed Eleonora Gasparrini Junior più l’argento di Elisa Longo-Borghini (praticamente “un altro oro” alle spalle della Van Vleuten) e i bronzi di Carlotta Cipressi a cronometro Junior e della staffetta mista di Bussi, Bertazzo, Cecchini, Affini, Guazzini e Plebani. Bravissimi tutti.

Foto della settimana: Kristoff s’è fermato in giallo

Per chi s’aspettava una planata in festa verso il mare della Costa Azzurra, sono arrivati 156 chilometri color giallo tenebra tanto per s-gradire un Tour de France fuori dal tempo e assegnare ad Alexander Kristoff una maglia gialla che chissà se arriverà sui Campi Elisi, fra i duri protocolli anti-Covid e un’ipotesi di confinement annunciata da Macron alla nazione. Sì perché questa - da fine agosto senza crono “piane” e senza le salite del mito, con un mister sul podio insieme alla miss, ma a debita distanza dai premiati - sarà la corsa più eccezionale in senso stretto nella storia della Grande Boucle e non poteva che iniziare sotto una pioggia battente, con 100 caduti in una dozzina di incidenti sulle prime strade viscose del Tour. E la prima maglia gialla è stata di Alexander Kristoff che dopo aver vinto la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Gand-Wevelgem e la volata degli Champs Élysées fra le sue 4 tappe francesi, s’è concesso il più bel premio alla carriera.

Alexander Kristoff in maglia gialla e il campione del mondo Mads Pedersen con la bianca alla partenza della seconda tappa del Tour de France. Credit Foto Getty Images

