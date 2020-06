Jens Keukeleire: "Ho avuto il Coronavirus e ho temuto per il mio cuore"

Dal nostro partner OAsport.it

Il portacolori della EF Pro Cycling, Jens Keukeleire, ha rivelato a Sporza di aver contratto il Covid-19 poco prima del lockdown europeo. Ma finalmente, dopo una lunga guarigione, la vita del trentunenne belga sta tornando alla normalità. Due settimane fa, Keukeleire ha effettuato un test per il virus, che è stato in grado di rilevare un’infezione passata e la sua positività al Coronavirus.

Da inizio stagione, l’atleta di Brugge, ha disputato il Tour Down Under, la Race Torquay e la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prima di tornare a casa per il weekend di apertura delle corse belghe con la Omloop Het Nieuwsblad e la Kuurne-Brussel-Kuurne. Ha iniziato ad avere i primi sintomi poche settimane dopo, ma solo recentemente ha scoperto che tutti i sintomi erano legati alla presenza del Covid-19.

Ciclismo Ciclismo, Pieter Weening firma per la Trek-Segafredo fino a fine anno DA 3 ORE

“Ho fatto il test poche settimane fa, e ho scoperto di aver avuto il virus” – ha detto Keukeleire a Sporza – So anche più o meno quando. Mi sono ammalato circa due/tre settimane dopo il weekend di apertura in Belgio (29 febbraio e 1 marzo). Il blocco stava per iniziare. Avevo la febbre, ma per il resto non avevo sintomi da Coronavirus come perdita dell’olfatto o del gusto. Ho avuto la febbre per molto tempo, e ho sentito per molto tempo che c’era qualcosa nel mio corpo che non era normale. Ero stanco da tanto, e ho cercato di rilassarmi per un po’”, ha affermato Jens.

Play Icon WATCH "Ciclismo a 150 cm" tra crono e record dell'ora: ce ne parlano Filippo Ganna e Francesco Moser 00:01:57

Keukeleire ha dichiarato di essere stato sottoposto a ulteriori test per assicurarsi che il suo cuore e i suoi polmoni non fossero stati compromessi: "Se avessi avuto problemi al ritmo cardiaco, le cose sarebbero andate diversamente. Abbiamo visto che molti pazienti con il Coronavirus hanno avuto danni al cuore, e che, negli ultimi anni, molti ciclisti hanno dovuto fermarsi a causa di problemi cardiaci. Troppi. Posso correre con fiducia, ma non sono in grado di fare quello che ho fatto in passato. Non sono stato in grado di mantenere la mia condizione al livello che avevo prima”, ha detto il belga.

Keukeleire ha affermato che mentre era malato, era quotidianamente in contatto con il medico della sua squadra, e ora che si è ripreso e si sente di nuovo ‘normale’, è più che sereno: “Sono tre settimane che sento che tutto è tornato alla normalità. Il mio corpo reagisce normalmente agli stimoli che do. Le gambe stanno girando di nuovo bene. Sono contento di non avere avuto conseguenze”.

lisa.guadagnini@oasport.it

Play Icon WATCH "Ciclismo a 150 cm" e le volate più pazze: ce ne parlano Elia Viviani e Alessandro Petacchi 00:01:51

Play Icon

Ciclismo "Ciclismo a 150 cm" tra crono e record dell'ora: ce ne parlano Filippo Ganna e Francesco Moser DA 4 ORE