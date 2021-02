Van der Poel e Narváez riescono a raggiunge la testa della corsa e tra un muro e l'altro restano solo cinque corridori in testa: Zakharov (Astana), Gamper (Bora Hansgrohe), Hvideberg (Uno-X Pro Cycling), Narváez (Ineos Grenadiers) e van der Poel (Alpecin-Fenix) che mantengono un vantaggio di circa 1 minuto sul gruppo. Da dietro provano ad accelerare Matteo Trentin e Greg Van Avermaet, ma non viene via l'azione decisiva per tentare il ricongiungimento con van der Poel.