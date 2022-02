Ciclismo

Ciclismo, Kuurne - Siparietto Magrini: "Tradurre il fiammingo? Dopo aver sentito Panchetti mi rifiuto..."

KUURNE-BRUXELLES-KUURNE - Dopo il successo di Jakobsen ecco le sue parole... In fiammingo. Gregorio e Magrini aspettano però il passaggio in inglese perché per il fiammingo serve la viva voce del nostro Fabio Panchetti...

00:04:13, 34 minuti fa