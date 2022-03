Biniam Girmay verso le punte più alte del professionismo, come ha confermato ieri in conferenza stampa il suo agente Alex Carera. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert si dice felice e soddisfatto del proprio ruolo nel team transalpino, ma inevitabilmente tante compagini di primordine vorrebbero assicurarselo a partire dal 2023. Lo splendido trionfo alla Gent-Wevlegem 2022 ha aperto le porte diverso le punte più alte del professionismocome ha confermato ieri in conferenza stampaL’alfiere dellasi dice felice e soddisfatto del proprio ruolo nel team transalpino, ma inevitabilmente tante compagini di primordine vorrebbero assicurarselo a partire dal 2023.

E dire che la Quick-Step Alpha Vinyl Team, una delle formazioni di maggior spessore a livello planetario, aveva tentato di metterlo sotto contratto qualche tempo fa: “Quando la Delko Marseille è andata in difficoltà, ho detto al suo procuratore che eravamo interessati e mi doveva far sapere se avrebbe potuto lasciare il team – racconta il dirigente belga Patrick Lefevere a Het Nieuwsblad – Mi è stato poi detto che ha preferito andare alla Intermarché perché temeva che non avrebbe trovato posto da noi. In pratica, non ho mai avuto una possibilità. Non so quanto prenda alla Intermarché, ma hanno fatto un bel colpo nell’ingaggiarlo”.

La scelta di affiancare Girmay ad una squadra leggermente meno ambiziosa viene motivata così dal procuratore di Girmay: “Abbiamo pensato che Quick-Step o UAE, che hanno già molti campioni, non fossero l’ideale per la sua carriera. La Intermarché era una opzione interessante per lui, a prescindere dalla durata del contratto o dello stipendio. In seguito, oltre alle squadre che si erano fatte vive in precedenza, anche Ag2r Citroën, BikeExchange, Ineos Grenadiers e Trek-Segafredo si sono informate per il 2022″. Le attenzioni verso l’eritreo classe 2000 sono indubbiamente cresciute negli ultimi giorni: “Metà del WorldTour vuole Biniam adesso – prosegue Carera – ma è felice alla Intermarché, dove ha la fiducia del team come leader. Parleremo presto con loro riguardo il suo futuro”.

